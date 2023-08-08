Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

Будівля Комінтернівського райсуду Одеської області

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», у колективі Комінтернівського районного суду Одеської області, який складається з восьми суддів, виникли проблеми з проведенням демократичної процедури обрання голови суду.

П’ятеро суддів суду вже декілька разів ініціювали проведення виборів голови суду, оскільки посада голови суду є вакантною вже тривалий час - з лютого 2023 року.

Інші троє суддів фактично намагаються не допустити обрання голови суду - має місце систематична неявка цих суддів на збори суддів, що й не дозволяє зібрати кворум.

Зазначені троє суддів у дні зборів суддів хоча й знаходяться на робочому місці, однак не з’являються до визначеного місця проведення зборів.

Тим часом, в діяльності Комінтернівського районного суду Одеської області накопичились проблеми – в суді відсутній керівник апарату суду, частина працівників апарату не відповідають вимогам, які необхідні для зайняття тих чи інших посад, є проблеми з організацією діловодства в суді.

Один з суддів суду, Віталій Барвенко, звернувся до «Судово-юридичної газети» з відкритим листом. Таким чином, суддя прокоментував ситуацію, що склалася в Комінтернівському районному суді Одеської області щодо тривалого необрання голови суду, що у свою чергу негативно позначається як на діяльності суду, так і на психологічному стані колективу.

Наводимо текст листа судді Комінтернівського районного суду Одеської області Віталія Барвенко:

«Безумовно, кожен з нас, суддів, має прагнути до забезпечення законного і справедливого судочинства, захисту прав та законних інтересів громадян, чутності до проблеми кожного громадянина, який звертається до суду.

Саме так, на моє переконання, має формуватися довіра суспільства до суддів, віра громадян у справедливе судочинство, почуття поваги до людської гідності кожного, хто звертається за захистом до суду.

Переконаний, що формування нового корпусу високоморальних, доброчесних, освічених та принципових суддів, буде мати наслідком зміцнення судової системи, збільшення рівня розуміння суспільством, що лише судова влада здатна захистити гарантовані Конституцією України права та інтереси громадян.

Прикро, що наявні у судовій системі негативні явища, які не мають нічого спільного з законом, справедливістю, останнім часом створили вкрай негативне ставлення до судів та суддів.

Саме ми – судді, створюємо підстави для формування негативного відношення з боку суспільства до нашої діяльності.

Реалізація цілей та завдань суддівського самоврядування у кожному суді так само формує довіру суспільства до суддів.

Нажаль, судді, прагнучі досягнення своїх особистих цілей, забувають про своє призначення, що саме судді існують для судів, а не навпаки.

У Комінтернівському районному суді Одеської області з 17.02.2023 року утворилась ситуація, коли групою суддів штучно блокується ініціатива решти суддів провести збори суддів з питання обрання голови суду.

Мета лише одна - продовження повноважень тодішньої голови суду Вінської Н.В., або обрання головою суду іншого судді, лояльного до неї.

17.02.2023 року в останнє були проведені збори суддів, де Вінська Н.В. набрала три голоси «За» проти п’яти «Проти».

Відтоді жодних зборів суддів Комінтернівського районного суду Одеської області не було проведено не тільки з питання обрання голови суду, а і з питань функціонування суду.

Чи сприяє ця ситуація повазі, довірі територіальної громади, суспільства до суддів та суду загалом?

На моє глибоке переконання, – ні.

Судді суду прагнуть проведення демократичних та вільних виборів голови суду, а не виборів під примусом та погрозами.

Я особисто вважаю, не може бути вільних виборів лише задля легалізації чиїхось амбіцій.

Кожен суддя має розуміти, що він служить народові держави, а не особистим інтересам та амбіціям.

Тому, Комінтернівський районний суд Одеської області прагне найближчим часом вирішити цю ганебну ситуацію, та врешті решт провести вільні та демократичні вибори голови суду».

Чергова спроба проведення зборів суддів щодо обрання голови Комінтернівського районного суду Одеської області буде оприлюднена на офіційному сайті суду, тому «Судово-юридична газета» буде спостерігати за розвитком подій в суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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