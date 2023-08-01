Суддям не потрібно блокувати процедуру обрання голів судів, краще від цього не буде – РСУ

У РСУ закликали суддівські колективи до порозуміння та нагадали, що обрання голів судів – це почесний обов’язок кожного судді.

Джерело фото: Рада суддів України

Голова Ради суддів України Богдан Моніч на зустрічі керівників органів суддівського врядування з головами апеляційних судів 28 липня, звернув увагу на випадки свідомого блокування процедури обрання голів судів в деяких районних судах.

«Є багато випадків, коли окремі судді блокують обрання голів судів. Як це відбувається на практиці. В суді є група суддів, яка у певній мірі наближена до того чи іншого голови суду чи кандидата на посаду голови суду. Коли у голови суду закінчуються повноваження, то виникає питання обрання нового голови суду, є і кандидати на цю посаду. Однак, збори суддів просто зриваються частиною суддів суду. Це відбувається тому, що певна частина суддів не хоче бачити на посаді голови суду того чи іншого суддю, але одночасно і сама неспроможна обрати по посаду голови свого кандидата. Відтак, в день зборів суддів, деякі судді перебувають на робочому місці, але демонстративно уникають участі у зборах, посилаючись на якійсь інші справи», - розповів Богдан Моніч.

Голова Ради суддів нагадав, що позиція РСУ з питання обрання голів судів відома – «участь у зборах суддів, а також у процедурі обрання голови суду, є почесним обов’язком кожного судді».

«Непотрібно блокувати обрання голів судів, авторитету судової влади краще від цього точно не буде», - зазначив Богдан Моніч.

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети», прямо зараз складна ситуація з виборами голови суду склалася у Комінтернівському районному суді Одеської області. В зазначеному суді посада голови суду є вакантною з лютого 2023 року, але неодноразові спроби провести вибори голови суду виявилися невдалими через відсутність кворуму.

За наявною інформацією, у суді спалахнув конфлікт між суддями, внаслідок чого троє з восьми суддів Комінтернівського райсуду фактично відмовляються брати участь у зборах суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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