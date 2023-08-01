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Зоопарку в Китаї довелося запевняти відвідувачів у справжності своїх тварин – усе через малайського ведмедя

23:02, 1 серпня 2023
Люди почали запитувати, як тварина може стояти на таких прямих ногах, а складки шкіри біля спини ведмедя посіяли підозру, що на фото – людина у погано підігнаному костюмі медведя.
Зоопарку в Китаї довелося запевняти відвідувачів у справжності своїх тварин – усе через малайського ведмедя
Фото із соціальних мереж
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У китайському місті Ханчжоу зоопарку довелося пояснювати відвідувачам, що його малайські ведмеді — це справжні тварини, а не люди в костюмах.

Усе через малайського ведмедя, який став зіркою соцмереж після публікації відео, на якому він стоїть, неначе людина.

Про це розповідає «ВВС News».

На відео, яке поширилося, ведмідь стоїть на краю свого вольєра, тримаючи лапи збоку та, здається, сам спостерігає за відвідувачами зоопарку.

Люди почали запитувати, як тварина може стояти на таких прямих ногах. А складки шкіри біля спини ведмедя посіяли підозру, що на фото – людина у погано підігнаному костюмі медведя.

У відповідь зоопарк Гуанчжоу опублікував допис від імені малайського ведмедя Анжели з текстом:

«Деякі люди думають, що я стою як людина... Здається, ви не дуже добре мене розумієте».

«Коли мова заходить про ведмедів, перше, що спадає на думку, — це величезна фігура та дивовижна сила… Але не всі ведмеді є гігантами й уособлюють небезпеку».

Відповідаючи на питання в програмі BBC's PM про скуйовджений вигляд шкури ведмедя навколо його задньої частини, доктор Ешлі Маршалл, експерт із Честерського зоопарку сказала, що це нормальна і дуже важлива особливість його анатомії.

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