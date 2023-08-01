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ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів

У резерві на заміщення посад суддів місцевих загальних судів – 523 кандидата, на заміщення посад суддів адміністративних судів – 434 кандидата, на заміщення посад суддів господарських судів – 380 кандидатів.

Суддям не потрібно блокувати процедуру обрання голів судів, краще від цього не буде – РСУ

У РСУ закликали суддівські колективи до порозуміння та нагадали, що обрання голів судів – це почесний обов’язок кожного судді.

У керівництва Служби судової охорони вирішили з’ясувати, які висновки зробила ССО з подій у Шевченківському райсуді

Також у керівництва Служби судової охорони поцікавилися деталями кримінального провадження за фактом причетності посадових осіб Служби до нестачі боєприпасів, і необхідністю введення співробітників для масажу.

Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

  1. В Україні

Українці можуть подати заявки на гранти та отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу

20:02, 1 серпня 2023
За програмою єРобота стартувала чергова хвиля подачі заявок на отримання гранту.
Українці можуть подати заявки на гранти та отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу
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1 серпня стартує чергова хвиля подачі заявок на гранти для переробних підприємств за програмою єРобота, – повідомляє Урядовий портал.

Грантові програми єРобота — це дієва допомога від держави для відновлення, створення власної справи з нуля, реалізації амбітних проєктів, генерування нових робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити від 25 робочих місць.

За рік дії грантової програми рішення про надання підтримки було ухвалено для 485 підприємств на загальну суму 2,6 млрд грн.

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