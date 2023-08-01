Українці можуть подати заявки на гранти та отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу

За програмою єРобота стартувала чергова хвиля подачі заявок на отримання гранту.

1 серпня стартує чергова хвиля подачі заявок на гранти для переробних підприємств за програмою єРобота, – повідомляє Урядовий портал.

Грантові програми єРобота — це дієва допомога від держави для відновлення, створення власної справи з нуля, реалізації амбітних проєктів, генерування нових робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити від 25 робочих місць.

За рік дії грантової програми рішення про надання підтримки було ухвалено для 485 підприємств на загальну суму 2,6 млрд грн.

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