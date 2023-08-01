Украинцы могут подать заявки на гранты и получить до 8 млн грн на развитие бизнеса

По программе еРобота стартовала очередная волна подачи заявок на получение гранта.

1 августа стартует очередная волна подачи заявок на гранты для перерабатывающих предприятий по программе еРобота, – сообщает Правительственный портал.

Грантовые программы еРобота – это действенная помощь от государства для восстановления, создания собственного дела с нуля, реализации амбициозных проектов, генерирования новых рабочих мест и получения нужных на рынке труда специальностей.

По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности, он должен создать от 25 рабочих мест.

За год действия грантовой программы решение о предоставлении поддержки было принято для 485 предприятий на общую сумму 2,6 млрд грн.

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