В Индии 11 бедных женщин купили один лотерейный билет и выиграли $1,2 миллиона

О победе женщины узнали только через день после жеребьевки, когда одна из них попросила мужчину проверить результаты.

Источник фото: ARUN CHANDRABOSE / ВВС

В индийском штате Керала 11 женщин, которые собирали и сортировали мусор, скинулись и купили один лотерейный билет. Им удалось выиграть 100 миллионов рупий ($1,2 миллиона).

Об этом пишет «BBC News».

Обычно женщины получают около 250 рупий в день — из ежемесячных платежей домохозяйств — и иногда часть денег, которые получает местная корпорация от продажи разделенных отходов, которые они собирают.

Денег, говорят откровенно, не хватит, чтобы свести концы с концами. Большинство женщин занимали деньги и брали ссуды на обучение детей и другие расходы.

Потому время от времени они объединялись, чтобы купить лотерейный билет. Таким образом, в прошлом месяце группа решила купить билет стоимостью 250 рупий для лотереи Monsoon Bumper Prize.

О победе женщины узнали только через день после жеребьевки, когда одна из них попросила мужчину проверить результаты.

После уплаты государственных налогов группа получит 63 миллиона рупий.

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