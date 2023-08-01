Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных 3,5 млрд грн на восстановление, – Роксолана Пидласа

Больше всего проектов связано с восстановлением жилых домов.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета во время заседания 31 июля согласовал выделение Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии еще 3,5 млрд гривен, – сообщила Роксолана Пидласа, пишет официальный портал парламента.

Председатель Комитета отметила, что средства получат Киевская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области на реализацию 44 проектов.

Больше всего проектов связано с восстановлением жилых домов - 24, учебных заведений - 10, здравоохранения - 3. Всего предполагается построить с нуля 4 объекта, осуществить реконструкцию 5 объектов и провести капитальный ремонт 35 объектов.

Ранее 6,6 млрд гривен на реализацию 157 проектов получили Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Херсонская области.

Роксолана Пидласа отметила, что в целом из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже распределено 27,7 млрд гривен на восстановление объектов, пострадавших из-за боевых действий, а пока нераспределенный объем средств этого фонда составляет 34,2 млрд гривен.

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