В Минвосстановления представили типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями, фото

Проекты должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны.

Источник фото: mtu.gov.ua

В Минвосстановления представили типовые проекты детсадов, школ и админзданий. Каждое из спроектированных зданий имеет подземное противорадиационное укрытие.

Как отметили в министерстве, органы местного самоуправления смогут бесплатно воспользоваться проектами повторного использования для внедрения собственных проектов восстановления.

Среди типовых проектов:

здание центра предоставления административных услуг общей площадью 443,90 м квадратных,

здания заведений дошкольного образования на 225, 150 и 75 мест,

здания учебных заведений на 1008, 672 и 336 мест.

«Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления. Они учитывают современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Каждое такое здание имеет подземное помещение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. Кроме того, их можно легко адаптировать под нужды отдельной общины, а значит, и максимально ускорить строительство», — отметил Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Проекты должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны на вебсайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Министерство восстановления).

Источник фото: mtu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.