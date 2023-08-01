В Минвосстановления представили типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями, фото

В Минвосстановления представили типовые проекты детсадов, школ и админзданий. Каждое из спроектированных зданий имеет подземное противорадиационное укрытие.
Как отметили в министерстве, органы местного самоуправления смогут бесплатно воспользоваться проектами повторного использования для внедрения собственных проектов восстановления.
Среди типовых проектов:
- здание центра предоставления административных услуг общей площадью 443,90 м квадратных,
- здания заведений дошкольного образования на 225, 150 и 75 мест,
- здания учебных заведений на 1008, 672 и 336 мест.
«Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления. Они учитывают современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Каждое такое здание имеет подземное помещение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. Кроме того, их можно легко адаптировать под нужды отдельной общины, а значит, и максимально ускорить строительство», — отметил Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Проекты должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны на вебсайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Министерство восстановления).
Источник фото: mtu.gov.ua
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