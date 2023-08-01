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У Мінвідновлення представили типові проєкти дитсадків, шкіл і адмінбудівель із підземними укриттями, фото

22:41, 1 серпня 2023
Проєкти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні.
У Мінвідновлення представили типові проєкти дитсадків, шкіл і адмінбудівель із підземними укриттями, фото
Джерело фото: mtu.gov.ua
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У Мінвідновлення представили типові проєкти дитсадків, шкіл та адмінбудівель. Кожна зі спроєктованих будівель має підземне протирадіаційне укриття.

Як зазначили у міністерстві, органи місцевого самоврядування зможуть безкоштовно скористатись проєктами дизайну повторного використання для впровадження власних проєктів відновлення.

Серед типових проєктів:

  • будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м квадратних,
  • будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць,
  • будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

«Використання типових проєктів дозволить заощадити кошти та час на розробку проєктної документації для об’єктів відновлення. Вони враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Крім того, їх можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже і максимально пришвидшити будівництво», — зазначив Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство відновлення).

Джерело фото: mtu.gov.ua

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