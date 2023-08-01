У руководства Службы судебной охраны решили выяснить, какие выводы сделала ССО из событий в Шевченковском райсуде

Также у руководства Службы судебной охраны поинтересовались деталями уголовного производства по факту причастности должностных лиц Службы к нехватке боеприпасов, и необходимостью внедрения сотрудников для массажа.

Высший совет правосудия 27 июля заслушал отчет временно исполняющего обязанности главы Службы судебной охраны Виктора Мороза, отвечавшего за руководство ССО с 30 марта по 30 июля 2023 года. При этом ВСП предоставила полномочия временно, до 30 ноября, руководить Службой другому заместителю – Павлу Трясуну.

К Службе судебной охраны возникли вопросы реагирования ее сотрудников во время событий в Шевченковском районном суде Киева, когда обвиняемый Игорь Гуменюк устроил взрыв в суде и погиб на месте происшествия.

Как отметили члены ВСП, в структуру Службы судебной охраны территориальных управлений входят подразделения быстрого реагирования. Однако возникает вопрос, эффективно ли использование этих подразделений, в частности, учитывая случай в Шевченковском районном суде Киева, где реагирование осуществлялось не подразделением быстрого реагирования ССО, а территориальным подразделением Национальной полиции и другими органами.

«Подразделения быстрого реагирования крайне необходимы для реагирования на внештатные ситуации или для усиления, когда проходит резонансное судебное заседание. Как показала практика в Шевченковском суде, подразделение быстрого реагирования не в полной мере применило себя», отметил Виктор Мороз.

По его словам, сейчас позиция Службы состоит в том, что такие подразделения должны быть в каждой области, потому что они более подготовлены и профессиональнее. «Эффективность надо совершенствовать», признал он.

«Практика Киева показала, что данные сотрудники приехали без оружия. Непонятно, каким образом и в какой форменной одежде, не в спецсредствах. Поэтому действительно нам нужно еще работать над собой», – добавил он.

По его словам, готовится заключение служебного расследования.

Кроме того, по его словам, не хватает определенного нормативного регулирования. «ССО ведь фактически отвечает за объект, но на практике такого доступа для проверки, обследования конвойных помещений – здесь методических рекомендаций нет. В настоящее время мы обсуждаем этот вопрос со службами, отвечающими за конвоирование. Чтобы мы могли убедиться, что у задержанного нет запрещенных предметов, которые могут потом вызвать негативные последствия», - отметил Виктор Мороз.

Также у членов ВСП возник вопрос об открытии ГБР уголовного производства по ч. 2 ст. 262 УК по факту причастности должностных лиц Службы судебной охраны к нехватке боеприпасов.

Виктор Мороз подтвердил, что в производстве первого следственного отдела ТУ ГБР в Киеве находится уголовное производство от 10.03.2023 по фактам причастности должностных лиц ССО к недостатку боеприпасов, находящихся на внебалансовом учете в теруправлении ССО Киева и Киевской области.

На вопрос, проводилась ли проверка, кто был ответственен за получение и хранение боеприпасов, он отметил, что эта проверка еще проводится.

«Мы продолжали ее неоднократно, потому что трудно разобраться, потому что многие сотрудники, которые в то время получали это оружие, в настоящее время не проходят службу в ССО. Поэтому фактически нам уже максимально все понятно, и у нас уже есть результативная часть. Есть ряд нарушений», – отметил Виктор Мороз.

По его словам, проблема в том, что получали оружие разные должностные лица, которые сейчас уже не проходят службу в ССО по разным причинам.

Павел Трясун в свою очередь отметил, что еще не проведены все экспертизы, но проблема была также в том, что эти боеприпасы были неправильно учтены. Боеприпасы получались весной 2022 года. Во время проведения последней инвентаризации была обнаружена нехватка.

Кто конкретно несет ответственность в данной ситуации, членам ВСП так выяснить у руководства Службы и не удалось.

Что касается кадров, докладчик, член ВСП Виталий Салихов также отметил, что сейчас возникает вопрос о целесообразности пребывания на работе в ССО определенных служащих.

«Мы неоднократно настаивали, и в ВСП были постоянные совещания, в том числе по и. о. председателя ССО и бывшим председателем ВС, где ставился вопрос об ограничении именно в отношении служащих. Ибо в некоторых территориальных подразделениях (ССО) были введены сотрудники для массажа.

Поэтому мы настаивали на том, чтобы пересмотреть именно служащих, а не увольнять людей, непосредственно охраняющих суды и посетителей, а убрать людей или их должности, не имеющие непосредственного отношения к задачам Службы. К сожалению, у нас сейчас нет информации о том, сокращены ли соответствующие должности», - отметил докладчик.

Также к Службе судебной охраны возник ряд вопросов по выводам, сделанным в ССО по результатам Отчета Счетной палаты.

Как известно, в мае 2023 Счетная палата Украины утвердила Отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение полномочий и задач Службой судебной охраны.

В частности, в Отчете говорится, что в течение 2019-2022 годов на новосозданную ССО из госбюджета использовали почти 5,3 млрд грн. Однако по состоянию на 1 января 2023 г. она еще находилась на стадии становления.

«Учитывая общественную значимость вопроса, невыполнение ССО на сегодняшний день в полном объеме полномочий, значительные объемы средств, направленных из государственного бюджета на выполнение ее полномочий и задач, и имеющиеся риски их нерезультативного использования, проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение полномочий и задач Службой судебной охраны является актуальным», - отметили в Счетной палате.

Также аудит установил, что цель Стратегии развития до 2022 года – создание и развитие способностей Службы по обеспечению безопасности судей и членов их семей, участников судебного процесса, работников суда, охраны помещений органов и учреждений системы правосудия и поддержание в них общественного порядка – в полном объеме не достигнута.

«Служба не в полном объеме снабдила своих сотрудников оружием, спецсредствами и снаряжением, средствами радиосвязи, вещевым имуществом. Несмотря на то, что Служба входит в сектор безопасности и обороны и только на 45% обеспечена транспортными средствами, в 2022 году по решению ГСАУ она безвозмездно передала три автомобиля другим госучреждениям, которые не включены в сектор безопасности и обороны. Специалисты Счетной палаты видят в этом риски ненадлежащего выполнения Службой функций и задач по обороне Украины во время военной агрессии рф», - указывает Счетная палата.

Аудиторы Счетной палаты обнаружили, что вследствие необеспечения надлежащего контроля ГСАУ как главного распорядителя бюджетных средств, Службы и ее территориальных управлений допущено нарушение норм действующего законодательства при планировании расходов, неэффективное управление средствами, нерезультативное и неэкономное использование средств государственного бюджета.

Кроме того, не обеспечено в полном объеме правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете, бюджетной и финансовой отчетности финансово-хозяйственных операций и эффективного управления имуществом.

В частности, аудиторы отметили, что значительное сокращение ГСАУ количества результативных показателей, непосредственно характеризующих выполнение полномочий и задач ССО, не позволяет оценить результат выполнения бюджетной программы по соответствующему направлению использования бюджетных средств.

Также Счетная палата указала, что начисления и выплаты дополнительного вознаграждения в любом размере с 24 февраля по 31 декабря 2022 года ССО своим сотрудникам не производилось. Учитывая указанное, сотрудники ССО начали обращаться в суд с исками по выплате дополнительного вознаграждения. По состоянию на 01.01.2023 количество исковых заявлений, предъявленных в территориальные управления ССО, составляет 2104, количество исковых заявлений, по которым открыто производство – 1794, количество решений, вступивших в законную силу – 8.

В результате необеспечения надлежащего контроля ГСАУ как главным распорядителем бюджетных средств, Службой судебной охраны и ее территориальными управлениями допущено: нарушение норм действующего законодательства при планировании и утверждении расходов государственного бюджета в общей сумме 626 233 800 грн (ГСАУ – 240 237,3 тыс. грн. ЦОУ ССО – 385 886,1 тыс. грн, ТУ ССО – 110,4 тыс. грн); при использовании средств государственного бюджета неэффективное управление денежными средствами – 565 357 600 грн (ГСАУ – 548 764,8 тыс. грн, ЦОУ ССО – 890,3 тыс. грн, ТУ ССО – 15 702,5 тыс. грн) и т.д.

Аудитом установлены и нередкие случаи хранения на складах территориальных управлений ССО светоакустических панелей, приобретенных в прошлые годы при отсутствии правовых оснований. Так, в октябре 2020 года ЦОУ ССО увеличило финансирование ТУ ССО на общую сумму 730 тыс. грн, которые в дальнейшем были направлены на приобретение 34 светоакустических панелей на общую сумму 730 тыс. гривен.

По состоянию на 01.03.2023 все приобретенные светоакустические панели на общую сумму 730 тыс. грн, в связи с отсутствием правовых оснований по их установке на автотранспорт ССО, более двух лет не используются и, соответственно, находятся на складах ТУ ССО, что является нерезультативным использованием средств Государственного бюджета. Аудитом установлены и другие факты длительного неиспользования имущества.

Напомним, что в настоящее время объявлен конкурс на нового главу Службы судебной охраны.

Автор: Наталя Мамченко

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