Бюджетний комітет погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відбудову, – Роксолана Підласа

Найбільше проєктів пов’язано з відбудовою житлових будинків.

Джерело фото: Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради з питань бюджету під час засідання 31 липня погодив виділення Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще 3,5 млрд гривень, – повідомила Роксолана Підласа, пише офіційний портал парламенту.

Голова Комітету зазначила, що кошти отримають Київська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області на реалізацію 44 проєктів.

Найбільше проєктів пов’язано з відновленням житлових будинків - 24, закладів освіти - 10, охорони здоров’я – 3. Загалом передбачається побудувати з нуля 4 об’єкти, здійснити реконструкцію 5 об’єктів та провести капітальний ремонт 35 об’єктів.

Раніше 6,6 млрд гривень на реалізацію 157 проєктів отримали Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Херсонська області.

Роксолана Підласа зауважила, що загалом із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд гривень на відновлення об’єктів, що постраждали через бойові дії, а наразі нерозподілений обсяг коштів цього фонду становить 34,2 млрд гривень.

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