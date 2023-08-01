В Індії 11 бідних жінок купили один лотерейний квиток і виграли $1,2 мільйона

Про перемогу жінки дізналися лише через день після жеребкування, коли одна з них попросила чоловіка перевірити результати.

Джерело фото: ARUN CHANDRABOSE / ВВС

В індійському штаті Керала 11 жінок, які збирали та сортували сміття, скинулися та купили один лотерейний білет. Їм вдалося виграти 100 мільйонів рупій ($1,2 мільйона).

Про це пише «ВВС News».

Зазвичай жінки отримують близько 250 рупій на день — із щомісячних платежів домогосподарств — і іноді частину грошей, які отримує місцева корпорація від продажу розділених відходів, які вони збирають.

Грошей, кажуть відверто, не вистачить, щоб звести кінці з кінцями. Більшість жінок позичали гроші та брали позики на навчання дітей та інші витрати.

Тому час від часу вони об’єднувалися, щоб купити лотерейний квиток. Таким чином минулого місяця група вирішила купити квиток вартістю 250 рупій для лотереї Monsoon Bumper Prize.

Про перемогу жінки дізналися лише через день після жеребкування, коли одна з них попросила чоловіка перевірити результати.

Після сплати державних податків група отримає 63 мільйони рупій.

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