Зоопарку в Китае пришлось уверять посетителей в подлинности своих животных – все из-за малайского медведя

Люди стали спрашивать, как животное может стоять на таких прямых ногах, а складки кожи у спины медведя посеяли подозрение, что на фото – человек в плохо подогнанном костюме медведя.

Фото из социальных сетей

В китайском городе Ханчжоу зоопарку пришлось объяснять посетителям, что его малайские медведи – это настоящие животные, а не люди в костюмах.

Все из-за малайского медведя, который стал звездой соцсетей после публикации видео, на котором он стоит, как человек.

Об этом рассказывает «ВВС News».

На распространившемся видео медведь стоит на краю своего вольера, держа лапы сбоку и, кажется, сам наблюдает за посетителями зоопарка.

Люди стали спрашивать, как животное может стоять на таких прямых ногах. А складки кожи у спины медведя посеяли подозрение, что на фото – человек в плохо подогнанном костюме медведя.

В ответ зоопарк Гуанчжоу опубликовал сообщение от имени малайского медведя Анжелы с текстом:

"Некоторые люди думают, что я стою как человек... Кажется, вы не очень хорошо меня понимаете".

«Когда речь заходит о медведях, первое, что приходит в голову, — это огромная фигура и удивительная сила… Но не все медведи являются гигантами и олицетворяют опасность».

Отвечая на вопрос в программе BBC's PM о взъерошенном виде шкуры медведя вокруг его задней части, доктор Эшли Маршалл, эксперт из Честерского зоопарка сказала, что это нормальная и очень важная особенность его анатомии.

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