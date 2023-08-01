Судьям не стоит блокировать процедуру избрания председателей судов, лучше от этого не будет – ССУ

В Совете судей призвали судейские коллективы к взаимопониманию и напомнили, что избрание председателей судов – это почетная обязанность каждого судьи.

Источник фото: Совет судей Украины

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич на встрече руководителей органов судейского управления с председателями апелляционных судов 28 июля обратил внимание на случаи сознательного блокирования процедуры избрания председателей судов в некоторых районных судах.

«Есть много случаев, когда отдельные судьи блокируют избрание председателей судов. Как это происходит на практике? В суде есть группа судей, в определенной степени приближенная к тому или иному председателю суда или кандидату на должность председателя суда. Когда у председателя суда заканчиваются полномочия, возникает вопрос избрания нового председателя суда, есть и кандидаты на эту должность. Однако собрание судей просто срывается частью судей суда. Это происходит потому, что определенная часть судей, не хочет видеть в должности председателя суда того или иного судью, но одновременно и сама не может избрать на должность председателя своего кандидата. Таким образом, в день собрания судей некоторые судьи находятся на рабочем месте, но демонстративно избегают участия в собрании, ссылаясь на какие-то другие дела», - рассказал Богдан Монич.

Председатель Совета судей напомнил, что позиция ССУ по вопросу избрания председателей судов известна – «участие в собрании судей, а также в процедуре избрания председателя суда, является почетной обязанностью каждого судьи».

«Не нужно блокировать избрание председателей судов, авторитету судебной власти лучше от этого точно не будет», - отметил Богдан Монич.

Отметим, что, по данным «Судебно-юридической газеты», прямо сейчас сложная ситуация с выборами председателя суда сложилась в Коминтерновском районном суде Одесской области. В указанном суде должность председателя суда вакантна с февраля 2023 года, однако неоднократные попытки провести выборы председателя суда оказались неудачными из-за отсутствия кворума.

По имеющейся информации, в суде разразился конфликт между судьями, в результате чего трое из восьми судей Коминтерновского райсуда фактически отказываются участвовать в работе собрания судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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