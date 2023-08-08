Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов пропонує внести зміни до нещодавно прийнятого закону про відбір суддів Конституційного Суду. Вони стосуються доповнення повноважень з’їзду суддів функцією з обрання заступника члена Дорадчої групи експертів. Відповідний законопроект 9582 зареєстровано 7 серпня.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 27 липня прийняла в цілому закон про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду України (законопроект 9322). Відбір проводитиметься за участі Дорадчої групи експертів. Половину з цих експертів (троє з шести) складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ.

Закон передбачає, що на перехідний період – 6 років, склад Дорадчої групи експертів буде формуватися з певними особливостями. Зокрема, члена та заступника члена цієї ДГЕ від суддівської квоти обиратиме не з’їзд суддів, а Рада суддів України.

Так, протягом перехідного періоду Дорадчу групу експертів сформують:

по одній особі, яких призначать Президент, Верховна Рада і Рада суддів;

одна особа за пропозицією Венеційської комісії, призначена Кабміном;

дві особи за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 5 років надають Україні міжнародну технічну допомогу (затверджуються Урядом)

У Президента та РСУ буде 30 днів з дня набрання чинності законом, щоб призначити особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирати її заступника. Також протягом 30 днів Апарат ВР за поданням Комітету ВП з питань правової політики має оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій і груп.

Що стосується міжнародної квоти, то МЗС протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом звертається до Венеційської комісії для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів.

Крім того, МЗС спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 15 днів з дня набрання чинності Законом формує перелік міжнародних організацій. Протягом 5 днів з дня складення відповідного переліку МЗС звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються КМУ.

Потім, Кабмін протягом 3 днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи від Венеційської комісії та міжнародних організацій видає розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи та обрання їх заступників.

Венеційська комісія, міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу Дорадчої групи можуть надати список із пропозиціями заступників членів Дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена Дорадчої групи.

Цікаво також, що якщо член Дорадчої групи експертів, який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена групи щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) вже не підлягає.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять.

Автор: Наталя Мамченко

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