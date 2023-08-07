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  1. В Україні

У МЗС спростували, що 40-60% дипломатів не повертаються в Україну

18:40, 7 серпня 2023
У відомстві зазначили, що кількість дипломатів, які не повернулися, насправді становить 1%.
У МЗС спростували, що 40-60% дипломатів не повертаються в Україну
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У Міністерстві закордонних справ спростували поширену у ЗМІ інформацію про те, що нібито 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну. За даними відомства, тільки 1% тих, хто вирішив не повертатися в країну. 

"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", - розповілили у МЗС агентству Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України складає 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - уточнили в МЗС.

Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

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