В МИД опровергли, что 40-60% дипломатов не возвращаются в Украину

В ведомстве отметили, что количество не вернувшихся дипломатов на самом деле составляет 1%.

В Министерстве иностранных дел опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что якобы 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину. По данным ведомства, только 1% тех, кто решил не возвращаться в страну.

«Зеркало недели» опубликовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов. Эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле, имеем такую ситуацию: с 24 февраля 2022 после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за границей на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек», - сообщили в МИД агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины составляет 1485 человек.

«Количество тех, кто не вернулся, на самом деле составляет 1%», - уточили в МИД.

Также подчеркивается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы четкая позиция: все дипломаты без исключений должны соблюдать приказы МИД о возвращении по завершению их командировок.

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