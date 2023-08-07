Внесли залог почти миллион долларов: митрополит УПЦ МП Павел вышел из-под стражи

За него внесли залог в 900 тысяч долларов.

В понедельник, 7 августа, за митрополита УПЦ МП Павла (настоящее имя Петр Лебедь) был внесен залог. Его освободили из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат.

За него внесли залог в 900 тысяч долларов.

"Сегодня, 07.08.2023 года, наместник Киево-Печерской Лавры освобожден из-под стражи", - написал его адвокат.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога.

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