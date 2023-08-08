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  1. В Украине

Имеют ли право обособленные подразделения сдавать самостоятельно наличные в банки: объяснение ГНС

07:00, 8 августа 2023
Филиалы и обособленные подразделения предприятий, использующих РРО и/или ПРРО или РК, ведут КОРО, имеют право сдавать наличную выручку непосредственно к предоставлятелям платежных услуг.
Имеют ли право обособленные подразделения сдавать самостоятельно наличные в банки: объяснение ГНС
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, имеют ли право обособленные подразделения сдавать самостоятельно наличные деньги в банки.

Пп. 2 п. 58 разд. VI Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнениями, определено, что наличные поступающие в касс деньги должны своевременно и в полной сумме оприходовываться.

В соответствии с п. 11 разд. II Положение №148 оприходованием наличных денег в кассах учреждений/предприятий и их обособленных подразделений, которые проводят наличные расчеты с применением регистратора расчетных операций и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличных денег в полной сумме ее фактических поступлений на основании приходных кассовых ордеров.

Оприходованием наличных денег в кассах обособленных подразделений учреждений/предприятий, проводящих наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение срока, определенного п. 44.3 НКУ и занесения информации с фискальными отчетными чеками/электронными фискальными отчетными чеками в соответствующие книги учета (Книги учета расчетных операций – в случае ее использования на период выхода из строя РРО или отключения электроэнергии). Учреждение/предприятие определяет место и способ хранения обособленных подразделений ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме.

Оприходованием наличных денег в кассах обособленных подразделений учреждений/предприятий, проводящих наличные расчеты с применением программных РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение ежедневного создания средствами ПРРО в бумажной и/или электронной форме фискальных отчетных чеков и представление их к фискальному серверу. направление созданных ПРРО электронных расчетных документов и сообщений для их регистрации и долгосрочного хранения на фискальный сервер.

Оприходованием наличных денег в кассах субъектов хозяйствования, которые проводят наличные расчеты с применением КОРО без применения РРО, является занесение данных расчетных квитанций в КОРО.

Оприходование и учет физическими лицами – предпринимателями полученных доходов осуществляется в книгах учета доходов и расходов в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов в порядке, определенном НКУ.

Согласно п. 12 разд. ІІ Положение №148 учреждение/предприятие из Положения №148 обязано разработать и утвердить внутренним документом порядок оприходования наличных денег в кассе учреждения/предприятия, в котором максимально учесть особенности работы как учреждения/предприятия, и его обособленных подразделений (внутренний трудовой распорядок, режим работы, графики сменности, порядок и особенности сдачи наличной выручки (наличности) в банк). Для обособленных подразделений учреждения/предприятия порядок оприходования наличных денег в кассе устанавливается и доказывается внутренними документами учреждения/предприятия. Разработанный порядок должен отвечать требованиям Положения №148 и не противоречить законодательству Украины.

Учреждение/предприятие в соответствии с требованиями Положения №148 обязано(е) определить и утвердить внутренним документом место и способ хранения обособленными подразделениями ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме, формат их хранения, который должен обеспечивать визуальный просмотр ежедневных Z-отчетов представителями центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую политику, а также ответственное за хранение этих чеков лицо.

Пунктом 40 разд. IV Положение №148 определено, что кассир осуществляет записи в кассовой книге по операциям получения или выдачи наличных по каждому кассовому ордеру и расходной ведомости в день ее поступления или выдачи. При отсутствии движения наличных денег в кассе в течение рабочего дня записи в кассовой книге в этот день не производятся.

Предприятия, имеющие обособленные подразделения, проводящие кассовые операции и режим работы которых не совпадает с распорядком функционирования бухгалтерии предприятия – юридического лица (в том числе в выходные и праздничные дни), внутренним документом определяют порядок взаимодействия обособленных подразделений с бухгалтерией предприятия – юридического лица соответственно к требованиям законодательства Украины.

В соответствии с абзацем четвертым п. 39 разд. IV Положения №148 обособленные подразделения учреждений/предприятий, страховые агенты, брокеры, распространители лотерей, осуществляющие наличные расчеты с применением РРО и/или расчетной книги и ведением КОРО, но не производящих операций по приему (выдаче) наличных по кассовым ордерам, не ведут.

Одновременно следует отметить, что согласно абзацу первому п. 15 разд. ІІ Положения №148 обособленные подразделения учреждений/предприятий имеют право сдавать наличную выручку (наличность) непосредственно в кассы юридических лиц или поставщиками платежных услуг, коммерческих агентов по приему наличных денег для ее перевода и зачисления на банковские счета юридических лиц.

Согласно п. 29 разд. III Положение №148 выдача наличных из кассы для сдачи ее в банк оформляется соответствующими кассовыми ордерами (доходным или расходным) с отражением такой кассовой операции в кассовой книге.

Учитывая изложенное, обособленные подразделения учреждений/предприятий, обособленные подразделения учреждений/предприятий, использующие РРО и/или ПРРО, или РК, ведут КОРО, имеют право сдавать наличную выручку (наличность) непосредственно к поставщикам платежных услуг, коммерческих агентов по приему наличных средств. без ее оприходования в кассе учреждения/предприятия.

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