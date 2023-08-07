Публично оправдывал российскую агрессию: митрополит одной из Винницких епархий УПЦ (МП) приговорен к 5 годам тюрьмы

Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает СБУ.

Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы.

В частности, он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

«Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — говорится в сообщении.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Так, СБУ передала обвинительный приговор в суд в отношении главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в январе.

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