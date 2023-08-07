Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Киевский окружной административный суд 23 августа будут командированы 10 судей

Судьи из Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Сум и Донбасса планируют временно сменить суд.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Анатолий Гунько, которому объявили о подозрении, продолжает регистрировать законопроекты в Раде

Уже после разоблачения НАБУ Анатолий Гунько внес в Раду проект по досрочному прекращению полномочий народных депутатов Украины.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

  1. В Украине

Публично оправдывал российскую агрессию: митрополит одной из Винницких епархий УПЦ (МП) приговорен к 5 годам тюрьмы

22:40, 7 августа 2023
Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.
Публично оправдывал российскую агрессию: митрополит одной из Винницких епархий УПЦ (МП) приговорен к 5 годам тюрьмы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает СБУ.

Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы.

В частности, он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

«Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — говорится в сообщении.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Так, СБУ передала обвинительный приговор в суд в отношении главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в январе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області