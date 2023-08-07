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  1. В Україні

Публічно виправдовував російську агресію: митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) засуджено до 5 років тюрми

22:40, 7 серпня 2023
гідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.
Публічно виправдовував російську агресію: митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) засуджено до 5 років тюрми
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За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Про це повідомляє СБУ.

Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.

Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів», — йдеться у повідомленні.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Так, СБУ передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у січні.

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