У ПФУ роз’яснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки

У разі заміни банківської картки після закінчення строку її дії або у разі її втрати, необхідно звернутися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.

У Пенсійному фонді пояснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки.

Так, у разі заміни банківської картки після закінчення строку її дії або у разі її втрати, необхідно звернутися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.

Зазвичай після перевипуску картку прив’язують до поточного рахунку пенсіонера.

У такому разі повідомляти про заміну картки до Пенсійного фонду не потрібно.

У разі зміни рахунку або якщо ви змінили сам банк, інформацію про це обов’язково потрібно надати органу Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії.

Це можна зробити двома способами:

Звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Через веб-портал електронних послуг Фонду, надіславши відповідну заяву та вказавши нові банківські реквізити.

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