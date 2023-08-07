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  1. В Украине

В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты

22:21, 7 августа 2023
В случае замены банковской карты по истечении срока ее действия или в случае ее потери необходимо обратиться в отделение банка, в котором вы обслуживаетесь.
В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты
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В Пенсионном фонде объяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты.

Так, в случае замены банковской карты по истечении срока ее действия или в случае ее потери необходимо обратиться в отделение банка, в котором вы обслуживаетесь.

Обычно после перевыпуска карточку привязывают к текущему счету пенсионера.

В таком случае сообщать о замене карты в Пенсионный фонд не нужно.

В случае изменения счета или если вы сменили сам банк, информацию об этом обязательно нужно предоставить органу Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
  2. Через веб-портал электронных услуг Фонда отправив соответствующее заявление и указав новые банковские реквизиты.

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