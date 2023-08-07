В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты

В Пенсионном фонде объяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты.
Так, в случае замены банковской карты по истечении срока ее действия или в случае ее потери необходимо обратиться в отделение банка, в котором вы обслуживаетесь.
Обычно после перевыпуска карточку привязывают к текущему счету пенсионера.
В таком случае сообщать о замене карты в Пенсионный фонд не нужно.
В случае изменения счета или если вы сменили сам банк, информацию об этом обязательно нужно предоставить органу Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии.
Это можно сделать двумя способами:
- Обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
- Через веб-портал электронных услуг Фонда отправив соответствующее заявление и указав новые банковские реквизиты.
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