Внесли заставу майже мільйон доларів: митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти

За нього внесли заставу в розмірі 900 тисяч доларів.

У понеділок, 7 серпня, за митрополита УПЦ МП Павла (справжнє ім'я Петро Лебідь) внесли заставу. Його звільнили з-під варти. Про це повідомив його адвокат.

За нього внесли заставу в розмірі 900 тисяч доларів.

"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської Лаври звільнено з-під варти", - написав його адвокат.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

А потім йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.