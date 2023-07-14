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  1. В Україні

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу

23:26, 14 липня 2023
Суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою
Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу
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Митрополиту УПЦ МП Павлу суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень, передає «Суспільне».

З квітня митрополит Павло перебував під домашнім арештом. Прокуратура вимагала для церковнослужителя тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.

Підстава зміни запобіжного заходу — порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Проте у виступі на судовому засіданні митрополит Павло сказав, що не знайомий із тим свідком.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

У свою чергу Петро Лебідь подав до Касаційного адміністративного суду Верховного суду позов до Президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції проти себе та, серед іншого, екснардепа Вадима Новинського.

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