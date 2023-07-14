«У Кличка стоїть, а у Путіна впав!», — мер Києва про те, чим запам’ятається на посаді

Мер столиці відповів жартом на питання про те, чим запам’ятається на посаді.

Фото: informator.ua

Мер Києва Віталій Кличко відповідаючи на питання, чим запам’ятається на посаді міського голови, розповів жарт про скляний міст.

«Що у Кличка стоїть, а у Путіна впав!

Це новий жарт про міст. Це не мій жарт – я його почув після того, як на Скляний міст направили ракету і він вистояв попри те, що було достатньо спекуляцій», - сказав Кличко в інтерв’ю lb.ua.

Раніше Кличко анонсував запуск станції метро на Виноградар наступного року.

Додамо, Кабмін підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку.

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