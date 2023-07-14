«У Кличка стоїть, а у Путіна впав!», — мер Києва про те, чим запам’ятається на посаді

Мер Києва Віталій Кличко відповідаючи на питання, чим запам’ятається на посаді міського голови, розповів жарт про скляний міст.
«Що у Кличка стоїть, а у Путіна впав!
Це новий жарт про міст. Це не мій жарт – я його почув після того, як на Скляний міст направили ракету і він вистояв попри те, що було достатньо спекуляцій», - сказав Кличко в інтерв’ю lb.ua.
Раніше Кличко анонсував запуск станції метро на Виноградар наступного року.
Додамо, Кабмін підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку.
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