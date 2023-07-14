Судді Гонконгу почали використовувати ШІ, але поки що з обмеженнями

Судова система Гонконгу тестує деякі інструменти ШІ.

Фото: sociable.co

Судова система Гонконгу ширше оцінюватиме використання штучного інтелекту (ШІ) у залах суду, але поки що немає планів дозволяти суддям використовувати інструмент ChatGPT для прискорення своєї роботи, передає scmp.com.

За словами одного з представників місцевої судової влади, пілотну схему для суддів та співробітників судових органів щодо використання транскрипції голосу в текст у реальному часі на кантонському діалекті з використанням ШІ буде завершено в третьому кварталі цього року.

«Потім ми розглянемо та оцінимо доцільність ширшого використання технології перетворення голосу в текст усіма суддями та судовими працівниками як допоміжний засіб для виконання ними судових функцій у залах судових засідань та камерах до кінця цього року», — сказав він.

Як зазначає видання, процес впровадження ШІ із судовим процесом розпочався у 2021 році. Працюють над цим дві місцеві технологічні компанії. Перші результати показали, що є багато можливостей для поліпшення, особливо в розшифруванні юридичних понять.

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