Дитина випала з вікна, коли сперлась на москітну сітку.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

У п’ятницю, 14 липня, в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка. Після інциденту її доставили до лікарні. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.

«На щастя, малолітня жива, нині вона терміново госпіталізована.

Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, дитина випала, спершись на москітну сітку. Як пояснюють свідки, дівчинка впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.