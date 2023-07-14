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В Киевской области из окна многоэтажки выпала 4-летняя девочка, фото

20:40, 14 июля 2023
Ребенок выпал из окна, когда оперся на москитную сетку.
В Киевской области из окна многоэтажки выпала 4-летняя девочка, фото
Источник фото: Андрей Небитов
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В пятницу, 14 июля, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. После инцидента ее доставили в больницу. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы.

«К счастью, малолетняя жива, сейчас она срочно госпитализирована.

Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, ребенок выпал, опершись на москитную сетку. Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа», - написал он на своем Телеграм-канале.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Источник фото: Андрей Небитов

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