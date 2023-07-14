Ребенок выпал из окна, когда оперся на москитную сетку.

Источник фото: Андрей Небитов

В пятницу, 14 июля, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. После инцидента ее доставили в больницу. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы.

«К счастью, малолетняя жива, сейчас она срочно госпитализирована.

Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, ребенок выпал, опершись на москитную сетку. Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа», - написал он на своем Телеграм-канале.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Источник фото: Андрей Небитов

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