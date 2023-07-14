Судьи Гонконга начали использовать ИИ, но пока с ограничениями

Судебная система Гонконга тестирует некоторые инструменты ИИ.

Фото: sociable.co

Судебная система Гонконга будет более широко оценивать использование искусственного интеллекта (ИИ) в залах суда, но пока нет планов разрешать судьям использовать инструмент ChatGPT для ускорения своей работы, передает scmp.com.

По словам представителя судебной власти, пилотная схема для судей и сотрудников судебных органов по использованию транскрипции голоса в текст в реальном времени на кантонском диалекте с использованием ИИ будет завершена в третьем квартале этого года.

«Затем мы рассмотрим и оценим целесообразность более широкого использования технологии преобразования голоса в текст всеми судьями и судебными работниками в качестве вспомогательного средства для выполнения ими судебных функций в залах судебных заседаний и камерах к концу этого года», — сказал он.

Как отмечает издание, процесс внедрения ИИ с судебный процесс начался в 2021 году. Работают над этим две местные технологические компании. Первоначальные результаты показали, что есть «много возможностей для улучшения», особенно в расшифровке юридических понятий.

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