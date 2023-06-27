Кабмін підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку, а також звільнення глав двох районів у Києві

Уряд на засіданні підтримав звільнення глав чотирьох районів у Києві: у Деснянському, Подільському, Святошинському та Дніпровському.

Кабінет міністрів у вівторок, 27 червня, підтримав оголошення догани міському голові Києва Віталію Кличку, начальнику Київської міської ОВА Сергію Попку, головам кількох районних державних адміністрацій у столиці та їхнім заступникам. Також було підтриману проєкти указів Президента України про звільнення низки голів районних держадміністрацій у кількох регіонах. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Також догани мають отримати:

голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації С. Садовий,

голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації К. Фесик,

голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Н. Кондрашова,

голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації І. Чечотка,

перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації М. Калашник,

перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації О. Поповцев.

Уряд підтримав проекти розпоряджень Президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича - з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича - з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича - від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича - від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як раніше повідомлялося, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина.

Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

За словами мешканців, в укритті перебував охоронець, який мав ознаки сп’яніння.

Тоді поліція розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відчинили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.



Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.

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