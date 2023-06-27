Кабмин поддержал объявление выговора Виталию Кличко и Сергею Попко, а также увольнение глав двух районов в Киеве

Правительство на заседании поддержало увольнение глав четырех районов в Киеве: в Деснянском, Подольском, Святошинском и Днепровском.

Кабинет министров во вторник, 27 июня, поддержал объявление выговора городскому голове Киева Виталию Кличко, начальнику Киевской городской ОВА Сергею Попко, председателям нескольких районных государственных администраций в столице и их заместителям. Также были поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении ряда глав районных госадминистраций в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также выговоры должны получить:

председатель Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации С. Садовый,

глава Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации К. Фесик,

глава Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Н. Кондрашова,

председатель Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации И. Чечотка,

первый заместитель председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Н. Калашник,

первый заместитель председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации А. Поповцев.

Правительство поддержало проекты распоряжений Президента Украины об увольнении Ратникова Дмитрия Геннадьевича - с должности главы Деснянской районной в Киеве государственной администрации и Павловского Сергея Анатольевича - с должности главы Святошинской районной в Киеве государственной администрации.

Также Кабмин распорядился освободить от временного исполнения обязанностей Бабия Павла Николаевича - от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и Коваленко Сергея Ивановича - от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

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