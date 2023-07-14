«У Кличко стоит, а у Путина упал!», — мэр Киева о том, чем запомнится на должности

Мэр столицы шуткой ответил на вопрос о том, чем запомнится на должности.

Фото: informator.ua

Мэр Киева Виталий Кличко отвечая на вопрос, чем запомнится на должности городского головы, рассказал шутку о стекольном мосте.

«Что у Кличко стоит, а у Путина упал!

Это новая шутка о мосте. Это не моя шутка – я его услышал после того, как на Стеклянный мост направили ракету и он выстоял, несмотря на то, что было достаточно спекуляций», - сказал Кличко в интервью lb.ua.

Ранее Кличко анонсировал запуск станции метро на Виноградарь в следующем году.

Добавим, Кабмин поддержал объявление выговора Виталию Кличко и Сергею Попко.

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