«У Кличко стоит, а у Путина упал!», — мэр Киева о том, чем запомнится на должности

Мэр Киева Виталий Кличко отвечая на вопрос, чем запомнится на должности городского головы, рассказал шутку о стекольном мосте.
«Что у Кличко стоит, а у Путина упал!
Это новая шутка о мосте. Это не моя шутка – я его услышал после того, как на Стеклянный мост направили ракету и он выстоял, несмотря на то, что было достаточно спекуляций», - сказал Кличко в интервью lb.ua.
Ранее Кличко анонсировал запуск станции метро на Виноградарь в следующем году.
Добавим, Кабмин поддержал объявление выговора Виталию Кличко и Сергею Попко.
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