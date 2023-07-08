Кличко анонсировал запуск станции метро на Виноградарь в следующем году

В Киеве с весны будущего года планируют запустить станцию метро на Виноградарь. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
"Если у нас не будет форс-мажорных ситуаций или обстоятельств, с весны следующего года мы планируем запустить станцию метро на Виноградаре", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что ситуация сложна потому, что не хватает рабочих рук – работников коммунальных предприятий, водителей и т.д.
Ранее мы писали, что Виталий Кличко сообщил, на каком этапе сейчас строительство метро на Троещину и Виноградарь в Киеве.
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