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  1. В Украине

Кличко анонсировал запуск станции метро на Виноградарь в следующем году

22:00, 8 июля 2023
По словам мэра столицы, открытие станции метро на Виноградаре планируется с весны следующего года, если для этого будут благоприятные обстоятельства.
Кличко анонсировал запуск станции метро на Виноградарь в следующем году
Фото: КГГА
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В Киеве с весны будущего года планируют запустить станцию метро на Виноградарь. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Если у нас не будет форс-мажорных ситуаций или обстоятельств, с весны следующего года мы планируем запустить станцию метро на Виноградаре", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что ситуация сложна потому, что не хватает рабочих рук – работников коммунальных предприятий, водителей и т.д.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко сообщил, на каком этапе сейчас строительство метро на Троещину и Виноградарь в Киеве.

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