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  1. В Украине

Пес Патрон попал под обстрел в Харьковской области

15:49, 8 июля 2023
Пес Патрон вместе со своими коллегами из ГСЧС участвовал в разминировании в районе Балаклеи.
Пес Патрон попал под обстрел в Харьковской области
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Пес Патрон в Харьковской области, в Изюмском районе, возле Балаклеи попал под вражеский обстрел из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщается на странице пса-сапера в Instagram.

"Город до сих пор переживает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что мои руководители собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще девять были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек", - говорится в сообщении.

Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев в эфире национального марафона 8 июля рассказал, что он вместе с Патроном вернулся из ротации неделю назад.

"Работали на территории Харьковской области, помогали коллегам, местному населению. Большой период данные населенные пункты находились в оккупации и агрессор для нас оставил очень много разнообразных "подарков", находящихся в земле, в лесопосадках, в полях, в зданиях. Необходимо быстрее всего очистить эту территорию, чтобы люди могли возвращаться, восстанавливаться и жить нормальной жизнью", - сказал Ильев.

Он добавил, что Патрон специализируется на противотанковых и противопехотных минах.

"Он нам помогает своим чрезвычайно развитым обонянием. Он выискивает и подает команду, а затем ребята обезвреживают", - добавил Ильев.

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