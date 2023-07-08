Пес Патрон потрапив під обстріл у Харківській області

Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.

Пес Патрон у Харківській області, в Ізюмському районі, біля Балаклії потрапив під ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню. Про це повідомляється на сторінці пса-сапера в Instagram.

"Місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще дев’ять були поранені. Я був в укритті, мене врятувала моя людина", — сказано в дописі.

Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв в ефірі національного марафону 8 липня розповів, що він разом із Патроном повернувся з ротації тиждень тому.

"Працювали на території Харківської області, допомагали колегам, місцевому населенню. Великий період дані населені пункти перебували в окупації і агресор для нас залишив дуже багато різноманітних "подарунків", які перебувають в землі, в лісопосадках, у полях, у будівлях. Необхідно найшвидше очистити цю територію, щоб люди могли повертатися, відбудовуватися і жити нормальним життям", — сказав Ільєв.

Він додав, що Патрон спеціалізується на протитанкових і протипіхотних мінах.

"Він нам допомагає своїм надзвичайно розвинутим нюхом. Він вишукує і подає команду, а потім хлопці знешкоджують", — додав Ільєв.

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