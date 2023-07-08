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Мінімальна пенсія 4186 гривень: кому встановлені такі виплати в Україні

21:03, 8 липня 2023
Мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника за нормами закону не може бути меншим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - ПФУ.
Мінімальна пенсія 4186 гривень: кому встановлені такі виплати в Україні
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Пенсія у зв'язку із втратою годувальника військовослужбовця призначається у розмірі до 30 до 70 відсотків заробітку. До Пенсійного фонду звернулися з питанням щодо пенсії із втратою чоловіка колишнього військового пенсіонера.

«Помер мій чоловік, колишній військовий пенсіонер. Скільки мені як дружині належить у відсотках його пенсії?» – запитала жінка.

У ПФУ відповіли, що Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб», звільнених з військової служби та деяких інших осіб» передбачено призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника у розмірі від 30 до 70 відсотків від заробітку (грошового забезпечення), залежно від обставин загибелі чи смерті годувальника.

У той же час мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника за нормами зазначеного закону не може бути меншим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 4186 гривень.

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