Минимальная пенсия 4186 гривен: кому установлены такие выплаты в Украине

Минимальный размер пенсии в связи с утратой кормильца по нормам закона не может быть меньше двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, - ПФУ.

Пенсия по случаю потери кормильца военнослужащего назначается в размере до 30 до 70 процентов заработка. В Пенсионный фонд обратились с вопросом по поводу пенсии в связи с потерей мужа бывшего военного пенсионера.

«Умер мой муж, бывший военный пенсионер. Сколько мне как жене положено в процентах его пенсии?» — спросила женщина.

В ПФУ ответили, что Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» предусмотрено назначение пенсии в связи с потерей кормильца в размере от 30 до 70 процентов от заработка (денежного довольствия), в зависимости от обстоятельств гибели или смерти кормильца.

В то же время минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца по нормам указанного закона не может быть меньше двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день это 4186 гривен.

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