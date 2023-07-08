В Минздраве сообщили, какие прививки защитят в случае хронических заболеваний

При хронических заболеваниях необходима дополнительная защита.

При наличии хронических заболеваний организму необходима дополнительная защита. Вакцинация может помочь защитить себя от ряда заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы при наличии:

болезни легких (астмы, хронического обструктивного заболевания легких);

муковисцидоза;

сахарного диабета всех типов;

сердечно-сосудистых заболеваний;

установления кохлеарного импланта;

патологии селезенки или отсутствия органа;

иммунодефицита;

Вакцинация от гепатитов А и В важна при наличии:

заболевания печени;

нарушения свертывания крови;

анемии;

потребности в диализе;

различных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная дозировка вакцины от гепатита В);

разнообразных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В)

"В случае иммунодефицитных состояний также желательно сделать прививку от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно: БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита - в случае иммунодефицитов запрещена", - добавляет Минздрав.

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