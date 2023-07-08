В Минздраве сообщили, какие прививки защитят в случае хронических заболеваний

При наличии хронических заболеваний организму необходима дополнительная защита. Вакцинация может помочь защитить себя от ряда заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы при наличии:
- болезни легких (астмы, хронического обструктивного заболевания легких);
- муковисцидоза;
- сахарного диабета всех типов;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- установления кохлеарного импланта;
- патологии селезенки или отсутствия органа;
- иммунодефицита;
Вакцинация от гепатитов А и В важна при наличии:
- заболевания печени;
- нарушения свертывания крови;
- анемии;
- потребности в диализе;
- различных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная дозировка вакцины от гепатита В);
- разнообразных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В)
"В случае иммунодефицитных состояний также желательно сделать прививку от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно: БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита - в случае иммунодефицитов запрещена", - добавляет Минздрав.
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