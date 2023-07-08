В Гоструда напомнили нюансы увольнения работников в одностороннем порядке во время войны

В случае отправки работнику уведомления о расторжении трудового договора по почте трудовой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после даты вручения работнику официального уведомления.

Гоструда в Днепропетровской области разъяснила, каким днем ​​считать день увольнения, в случае если трудовой договор расторгается в одностороннем порядке работодателем при упрощенном регулировании трудовых отношений.

Так, вступил в силу Закон №2434 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», которым внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Соответственно ст. 49-8 КЗоТ Украины трудовой договор расторгается по инициативе работодателя путем подписания дополнительного соглашения о расторжении трудового договора или в одностороннем порядке путем отправки работнику способом, определенным трудовым договором, или рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения официального уведомления о расторжении трудового договора.

В случае отправки работнику уведомления о расторжении трудового договора средствами почтовой связи трудовой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после даты вручения работнику официального уведомления работодателя о расторжении трудового договора или через семь календарных дней со дня поступления почтового отправления работодателя в почтовое отделение по адресу работника.

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