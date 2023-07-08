Резников подвел итоги 500 дней сопротивления: После войны будет новая Украина или не будет никакой

Министр обороны отметил, что задача по защите неба Киева от российских ракет почти решена, сейчас военные работают над защитой от ракетных ударов Львова, Харькова, Днепра, Запорожья и Одессы.

Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 500 дней войны. Он обратил внимание на путь, который Украина уже проделала.

Маршрут пролегал через героическую оборону Сум, Чернигова, Ахтырки, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Харькова, Мариуполя, Изюма, Волновахи, Северодонецка, Угледара, Марьинки, крепости Бахмут, десятки других городов и сел.

При этом часть населенных пунктов, как Херсон, уже вернули, часть еще нужно отвоевать. Резников отметил, что это одна цепь событий, создающих героизм наших защитников и устойчивость всего украинского народа.

Министр добавил, что он не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это ведь очевидно противоречило их цели. Потому он воспринимает надежную защиту нашего неба как личный вызов. По его словам, в Киеве эту задачу почти решили. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе - еще нет, но работа идет.

Резников отметил, что еще одним его осознанием стало, что Украина десятилетиями жила с искусственно ограниченным горизонтом. Со многими признаками "изученной беспомощности", ставшей едва ли не частью национального характера.

Он считает, что в значительной степени это было следствием бесчестных действий в отношении молодой демократии со стороны тех, кто имел больше опыта, и наших ошибок.

"Мы отдали и разменяли многое такого, настоящую цену чего не осознавали. Первородство на чечевичную уху. Именно поэтому достижение настоящего суверенитета, возможность опираться на собственные силы и за счет этого быть ценным союзником я считаю одним из главных приоритетов", - сказал он.

Министр уверен, что украинцы достойны гораздо большего. Это доказывают наши воины на поле боя, наши люди в Европе, которые массово показали неожиданный для европейцев уровень квалификации, этики и предприимчивости. Это доказывает наш бизнес, на который сейчас охотятся с предложениями релокации.

Резников общается с министрами обороны в более чем 50 государствах. Он отметил, что когда больше узнает о разных странах, наступает понимание, что у Украины действительно высокий потенциал. Широкая база для сравнения все показывает очень четко.

"Продолжение нашей битвы - это война не за абстрактные нормы международного права. Это битва за право жить свободно, счастливо на своей прекрасной земле, самому определять будущее. В стране, которая расправит плечи, выйдет на новое пространство, обеспечит справедливость. После войны это будет новая Украина. Или не будет никакой", - написал он.

Министр отметил, что такое мнение периодически появляется, но не до конца воспринимается. Он добавил, что сейчас происходит окончательный разрыв с советским наследием. Причем, не только у нас - у рф тоже.

Резников заметил, что мы должны осознанно забрать свою часть наследия, переосмыслить его и строить новое.

Война показала, что в плане организации обороны мы все еще в значительной степени советское государство. Нужны глубинные преобразования.

Министр подчеркнул, что дальше будет очень тяжело. Будет давление, будут потери и разрушения. Будет разочарование и уныние. Однако это нормально, поскольку испытания действительно большие.

"Мы двигаемся вверх. Будьте уверены - мы все преодолеем, у нас все получится. У нас есть настоящие друзья, это много значит. 500 дней назад никто бы не поверил, что мы окажемся в точке, где находимся сейчас. Каждый день мы продвигаемся. Именно поэтому так много желающих толкнуть на ложный путь", - добавил он.

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