Резніков підбив підсумки 500 днів спротиву: Після війни буде нова Україна або не буде ніякої

Міністр оборони зазначив, завдання із захисту неба Києва від російських ракет майже вирішене, наразі військові працюють над захистом від ракетних ударів Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки 500 днів війни. Він звернув увагу на шлях, який Україна вже пройшла.

Маршрут пролягав через героїчну оборону Сум, Чернігова, Охтирки, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова, Маріуполя, Ізюма, Волновахи, Сєверодонецька, Вугледару, Мар'їнки, фортецю Бахмут, десятки інших міст та сіл.

При цьому частину населених пунктів, як Херсон, вже повернули, а частину ще треба відвоювати. Резніков зазначив, що це один ланцюг подій, які творять героїзм наших захисників та стійкість усього українського народу.

Міністр додав, що він не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Адже це очевидно суперечило їхній меті. Тому він сприймає надійний захист нашого неба як особистий виклик. За його словами, у Києві це завдання майже вирішили. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі - ще ні, але робота йде.

Він підкреслив, що ще одним його усвідомлення стало, що Україна десятиліттями жила зі штучно обмеженим обрієм. З багатьма ознаками "вивченої безпорадності", яка стала ледь не частиною національного характеру.

Резніков вважає, що значною мірою це було наслідком безчесних дій щодо молодої демократії з боку тих, хто мав більше досвіду, та наших помилок.

"Ми віддали і розміняли багато такого, справжню ціну чого не усвідомлювали. Первородство на сочевичну юшку. Саме тому досягнення справжнього суверенітету, можливість спиратися на власні сили і за рахунок цього бути цінним союзником я вважаю одним з головних пріоритетів", - сказав він.

Резніков впевнений, що українці гідні набагато більшого. Це доводять наші воїни на полі бою, наші люди у Європі, які масово показали неочікуваний для європейців рівень кваліфікації, етики та підприємливості. Це доводить наш бізнес, на який зараз полюють з пропозиціями релокації.

Резніков спілкується із міністрами оборони у понад 50 держава. Він зазначив, що коли більше дізнається про різні країни, настає розуміння, що в України дійсно високий потенціал. Широка база для порівняння все демонструє дуже чітко.

"Продовження нашої битви - це війна не за абстрактні норми міжнародного права. Це битва за право жити вільно, щасливо на своїй прекрасній землі, самому визначати майбутнє. У країні, яка розправить плечі, вийде на новий простір, забезпечить справедливість. Після війни це буде нова Україна. Або не буде ніякої", - написав він.

Міністр зазначив, що ця думка періодично лунає, але не до кінця сприймається. Він додав, що зараз проходить остаточний розрив з радянською спадщиною. Причому, не тільки у нас - у рф теж.

Резніков зауважив, що ми маємо усвідомлено забрати свою частину спадку, переосмислити його та будувати нове.

Війна показала, що в плані організації оборони ми досі значною мірою радянська держава. Потрібні глибинні перетворення.

Міністр підкреслив, що далі буде дуже важко. Буде тиск, будуть втрати і руйнування. Буде розчарування і зневіра. Проте це нормально, оскільки випробування насправді великі.

"Ми рухаємось вгору. Будьте певні - ми все здолаємо, у нас все вийде. У нас є справжні друзі, це багато важить. 500 днів тому ніхто б не повірив, що ми опинимось у точці, де перебуваємо зараз. Кожного дня ми просуваємось. Саме тому так багато бажаючих штовхнути на хибний шлях", - додав він.

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