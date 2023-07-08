Постраждалим від підтоплення будуть виплачувати допомогу незалежно від того, чи вони отримують виплати ВПО

Виплати постраждалим від підтоплення здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
Раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.
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