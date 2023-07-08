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Більшість та опозиція хочуть відкликати нардепа від ОПЗЖ  Шуфрича з посади очільника комітету з питань свободи слова

Група нардепів з фракції «Європейська солідарність» серед яких Артур Герасимов та Ірина Геращенко пропонують колегам відкликати з посади очільника комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, аналогічний документ має намір  внести на розгляд сесійної зали і нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

За даними ДСА, судовій системі бракує близько 2000 суддів, але насправді потреба вдвічі більша.

Суддя КСУ Галина Юровська прокоментувала зміст Рішення щодо неконституційності санкції за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська розповіла про ключові деталі Рішення КСУ, яким Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів –предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.

Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО

Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.

  1. В Україні

Постраждалим від підтоплення будуть виплачувати допомогу незалежно від того, чи вони отримують виплати ВПО

17:10, 8 липня 2023
Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
Постраждалим від підтоплення будуть виплачувати допомогу незалежно від того, чи вони отримують виплати ВПО
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Виплати постраждалим від підтоплення здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

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