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Большинство и оппозиция хотят отозвать нардепа от ОПЗЖ Шуфрича с должности главы комитета по свободе слова

Группа нардепов из фракции «Европейская солидарность» среди которых Артур Герасимов и Ирина Геращенко предлагают коллегам отозвать с должности руководителя комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, аналогичный документ намерена внести на рассмотрение сессионного зала и нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

По данным ГСА, судебной системе не хватает около 2000 судей, но на самом деле потребность вдвое больше.

Судья КСУ Галина Юровская прокомментировала содержание Решение о неконституционности санкции за перемещение товаров через границу с утаиванием от таможенного контроля

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассказала о ключевых деталях Решения КСУ, которым Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с сокрытием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

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  1. В Украине

Пострадавшим от подтопления будут выплачивать пособие независимо от того, получают ли они виплаты ВПЛ

17:10, 8 июля 2023
Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.
Пострадавшим от подтопления будут выплачивать пособие независимо от того, получают ли они виплаты ВПЛ
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Выплаты пострадавшим от подтопления будут производиться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Ранее права на получение такой помощи не имели лица, которые по состоянию на 5 июня 2023 г. были зарегистрированы как получатели пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Теперь денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

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