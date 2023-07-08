Пострадавшим от подтопления будут выплачивать пособие независимо от того, получают ли они виплаты ВПЛ

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Выплаты пострадавшим от подтопления будут производиться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Ранее права на получение такой помощи не имели лица, которые по состоянию на 5 июня 2023 г. были зарегистрированы как получатели пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Теперь денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

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