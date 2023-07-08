Кабмин распределил 23,7 млрд грн на восстановление Украины, — Шмигаль

Премьер отметил, что правительство уже распределило 23,7 млрд грн на восстановление, однако на местах освоения средств происходит очень медленно.

Кабинет Министров утвердил порядок установления факта непосредственного участия гражданских лиц в защите Украины для предоставления соответствующих статусов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина уже начала восстановление. Есть все ресурсы и возможности для восстановления сейчас, не дожидаясь завершения войны. Провели совещание с руководителями ОВА и профильными министерствами. Обсудили ход восстановления и проблемные вопросы, мешающие быстро двигаться вперед. Правительство уже распределило 23,7 млрд грн на восстановление, однако на местах освоения средств происходит очень медленно.

Среди важных вопросов, которые поднимались, — помощь людям на ремонт поврежденного жилья. Программа єВідновлення уже работает, нужно увеличивать темпы выплат. Также завершается работа над электронной системой компенсации за разрушенное имущество. В августе система должна заработать.

Призвал председателей ОВА активнее коммуницировать с министерствами о возможных бюрократических препятствиях, чтобы быстро их устранять и не тормозить восстановление на местах», — говорится в сообщении.

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