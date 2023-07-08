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Как школьники могут учиться в случае выезда за границу: есть четыре варианта

19:12, 8 июля 2023
МОН рекомендует четыре варианта обучения для детей, которые из-за войны выехали за границу.
Как школьники могут учиться в случае выезда за границу: есть четыре варианта
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Министерство образования и науки Украины предлагает четыре варианта обучения для выехавших за границу школьников. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает Укринформ.

«Министерство образования и науки рекомендует детям – гражданам Украины, вынужденно находящимся за границей, несколько вариантов получения образования. Во-первых, учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме, во-вторых, можно совмещать обучение в школе за рубежом и в учреждении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее «Международная украинская школа», по одной из форм обучения , предусмотренных законодательством (дистанционным, семейным (домашним), экстернатным)», - отметил Лисовой.

Также можно учиться в учреждениях или классах, которые организуют за рубежом инициативой общественных организаций украинцев при содействии органов управления образования этих стран и местных властей и оказывают образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем «Международная украинская школа» в соответствии с заключенным договором. Однако, если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно учиться только в учебном заведении Украины на дистанционной основе.

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