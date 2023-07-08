Як школярі можуть навчатися у разі виїзду за кордон: є чотири варіанти

Міністерство освіти та науки України пропонує чотири варіанти навчання для школярів, що виїхали за кордон. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає Укрінформ.
«Міністерство освіти і науки рекомендує дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, кілька варіантів здобуття освіти. По-перше, навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою, по-друге, можна поєднувати навчання в школі за кордоном та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа», за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною)», - зазначив Лісовий.
Також можна навчатись у закладах або класах, які організовують за кордоном ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освіти цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа» відповідно до укладеного договору. Проте, якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна навчатись тільки в закладі освіти України на дистанційній основі.
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