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  1. В Україні

Як школярі можуть навчатися у разі виїзду за кордон: є чотири варіанти

19:12, 8 липня 2023
МОН рекомендує чотири варіанти навчання для дітей, які через війну виїхали за кордон.
Як школярі можуть навчатися у разі виїзду за кордон: є чотири варіанти
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Міністерство освіти та науки України пропонує чотири варіанти навчання для школярів, що виїхали за кордон. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

«Міністерство освіти і науки рекомендує дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, кілька варіантів здобуття освіти. По-перше, навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою, по-друге, можна поєднувати навчання в школі за кордоном та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа», за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною)», - зазначив Лісовий.

Також можна навчатись у закладах або класах, які організовують за кордоном ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освіти цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа» відповідно до укладеного договору. Проте, якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна навчатись тільки в закладі освіти України на дистанційній основі.

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