Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

Фото: bezpeka.isu.net.ua

Кабинет министров отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения военного положения. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №660 от 30 июня.

"Аттестация, срок проведения которой наступил в период военного положения, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, проводится в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - отмечается в документе

Отмечается, что результаты аттестации, проведенной до введения военного положения в Украине действительны и используются в период военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

Результаты аттестации используются при определении права на пенсию по возрасту на льготных условиях, льгот и компенсаций за счет предприятий, учреждений и организаций, обоснование предложений о внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство вводит выплату работодателям компенсации за трудоустройство новых сотрудников.

Автор: Ярослав Конощук

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