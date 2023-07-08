Польша усиливает границу с Беларусью: к востоку страны отправили тысячу военных

К востоку Польши переместили тысячу военнослужащих и около 200 единиц техники.

Польша усилила военную группировку на границе с Беларусью. К востоку страны отправили тысячу военнослужащих и 200 единиц техники. Об этом сообщает генеральное командование польской армии.

"Мы усиливаем присутствие в Восточной Польше. Тысяча военнослужащих и около 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", - говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши.

Подчеркивается, что присутствие войск является "демонстрацией воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе".

Польские военные также предупредили водителей, что 8 июля будет усилено движение военных колонн на востоке страны.

Напомним, что Украина решила усилить оборону северной границы с Беларусью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.