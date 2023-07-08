Польща посилює кордон із Білоруссю: на схід країни відправили тисячу військових

На схід Польщі перемістили тисячу військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки.

Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки. Про це повідомляє генерального командування польської армії.

"Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі", – йдеться у повідомленні командування Збройних сил Польщі.

Наголошується, що присутність військ є "демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні".

Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.

Нагадаємо, що Україна вирішила посилити оборону північного кордону з Білоруссю.

Як повідомляли ЗМІ, Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю.

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